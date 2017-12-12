Члены Меджлиса планируют подать в суд на Путина

“Адвокаты и Ахтема, и мой, дали запрос в Администрацию президента России и получили ответ, что дать такую информацию, в соответствие с законом об адвокатской деятельности, не представляется возможным”, — сказал Умеров.

По его словам, члены Меджлиса не собираются мириться с тем, что их не пускают на собственную родину.

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“Теперь мы приняли решение подавать в суд на президента России, чтоб он ознакомил нас с текстом указа, на основании которого нас освободили”, — добавил он.

Представитель Меджлиса Ахтем Чийгоз также заявил о намерении бороться за право въезда на территорию Крыма, не смотря на угрозы с боку окупационных властей.

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“Что касается самого процесса возвращения, конечно есть угрозы, и они открыто звучали...но, опять таки, мы будем аппелировать к международному сообществу”, — сказал он.

Напомним, двое украинских политзаключенных, лидеры крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которых осудили в РФ, 25 октября 2017 были освобождены.