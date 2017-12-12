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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 95167 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101310 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101685 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115379 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102987 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105635 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
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10 марта, 06:48 • 112535 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117212 просмотра

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Члены Меджлиса планируют подать в суд на Путина

Члены Меджлиса планируют подать в суд на Путина

Киев  •  УНН

 • 13618 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Представители крымско-татарского Меджлиса Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров намерены аппелировать в международные высшие инстанции, а также подать в суд на президента России Владимира Путина, из-за запрета освобождённым членам Меджлиса въезжать на территорию Крыма. Об этом на конференции в Киеве сказал Ильми Умеров, передаёт корреспондент УНН.

“Адвокаты и Ахтема, и мой, дали запрос в Администрацию президента России и получили ответ, что дать такую информацию, в соответствие с законом об адвокатской деятельности, не представляется возможным”, — сказал Умеров.

По его словам, члены Меджлиса не собираются мириться с тем, что их не пускают на собственную родину.

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“Теперь мы приняли решение подавать в суд на президента России, чтоб он ознакомил нас с текстом указа, на основании которого нас освободили”, — добавил он.

Представитель Меджлиса Ахтем Чийгоз также заявил о намерении бороться за право въезда на территорию Крыма, не смотря на угрозы с боку окупационных властей.

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“Что касается самого процесса возвращения, конечно есть угрозы, и они открыто звучали...но, опять таки, мы будем аппелировать к международному сообществу”, — сказал он.

Напомним, двое украинских политзаключенных, лидеры крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которых осудили в РФ, 25 октября 2017 были освобождены.

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