Члени Меджлісу планують подати в суд на Путіна

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Представники кримськотатарського Меджлісу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров планують апелювати до міжнародних вищих інстанцій, а також подати до суду на президента Росії Володимира Путіна, через заборону звільненим членам Меджлісу в'їжджати на територію Криму. Про це на конференції в Києві сказав Ільмі Умеров, передає кореспондент УНН.