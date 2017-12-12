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Члени Меджлісу планують подати в суд на Путіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Представники кримськотатарського Меджлісу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров планують апелювати до міжнародних вищих інстанцій, а також подати до суду на президента Росії Володимира Путіна, через заборону звільненим членам Меджлісу в'їжджати на територію Криму. Про це на конференції в Києві сказав Ільмі Умеров, передає кореспондент УНН.

"Адвокати і Ахтема, і мій, дали запит в Адміністрацію президента Росії і отримали відповідь, що дати таку інформацію, у відповідності до закону про адвокатську діяльність, не є можливим", - сказав Умеров.

За його словами, члени Меджлісу не збираються миритися з тим, що їх не пускають на власну Батьківщину.

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"Тепер ми прийняли рішення подавати в суд на президента Росії, щоб він ознайомив нас з текстом указу, на підставі якого нас звільнили", - додав він.

Представник Меджлісу Ахтем Чийгоз також заявив про намір боротися за право в'їзду на територію Криму, не дивлячись на погрози з боку окупаційних властей.

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"Що стосується самого процесу повернення, звичайно є загрози, і вони відкрито звучали ... але, знову таки, ми будемо апелювати до міжнародної спільноти", - сказав він.

Нагадаємо, двоє українських політв'язнів, лідери кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров, яких засудили в РФ, 25 жовтня 2017 року були звільнені.

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