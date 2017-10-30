Умеров планирует посетит Крым по возвращению с Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров поедет в Крым по возвращению с Германии, где он будет проходить лечение. Об этом И.Умеров написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В Крым поеду после поездки в Германию, связанной с приглашением на обследование и лечение…", - написал И.Умеров.
Он отметил, что не может свыкнуться с мыслью, что его вывезли с полуострова.
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"Я очень люблю и ценю свободу, но это должно быть и в Крыму тоже. Борьба продолжается. Обещаю скоро адаптироваться", - подчеркнул И.Умеров.
Как сообщал УНН, все документы об освобождении заместителей председателя Меджлиса - Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза - засекретили.
Напомним, два украинских политзаключённых, лидеры крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которых осудили в РФ, 25 октября 2017 года обрели свободу, они освобождены от уголовного преследования.
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за его усилия в освобождении Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.