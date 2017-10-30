Умеров планирует посетит Крым по возвращению с Германии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37065 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101267 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154214 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115516 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115975 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112241 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104074 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107005 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103511 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153032 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Умеров планирует посетит Крым по возвращению с Германии

Умеров планирует посетит Крым по возвращению с Германии

Киев  •  УНН

 • 11085 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров поедет в Крым по возвращению с Германии, где он будет проходить лечение. Об этом И.Умеров написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В Крым поеду после поездки в Германию, связанной с приглашением на обследование и лечение…", - написал И.Умеров.

Он отметил, что не может свыкнуться с мыслью, что его вывезли с полуострова.

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"Я очень люблю и ценю свободу, но это должно быть и в Крыму тоже. Борьба продолжается. Обещаю скоро адаптироваться", - подчеркнул И.Умеров.

Как сообщал УНН, все документы об освобождении заместителей председателя Меджлиса - Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза - засекретили.

Напомним, два украинских политзаключённых, лидеры крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которых осудили в РФ, 25 октября 2017 года обрели свободу, они освобождены от уголовного преследования.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за его усилия в освобождении Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

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Украинские Национальные Новости

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