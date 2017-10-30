Умеров планує відвідати Крим по поверненню з Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров поїде в Крим по поверненню з Німеччини, де він буде проходити лікування. Про це І.Умеров написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"До Криму поїду після поїздки до Німеччини, пов'язаної із запрошенням на обстеження і лікування ...", - написав Умеров.
Він зазначив, що не може звикнути до думки, що його вивезли з півострова.
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"Я дуже люблю і ціную свободу, але це повинно бути і в Криму теж. Боротьба триває. Обіцяю скоро адаптуватися", - підкреслив він.
Як повідомляв УНН, всі документи про звільнення заступників голови Меджлісу - Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза - засекретили.
Нагадаємо, двоє українських політв'язнів, лідери кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров, яких засудили в РФ, 25 жовтня 2017 року були звільнені.
Президент України Петро Порошенко подякував президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану за його зусилля у звільненні Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова.