Умеров призвал Европу не снимать с повестки дня санкции против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Евросоюз и Евронест должны оставлять на повестке дня вопрос санкций против РФ. Об этом на пленарном заседании Евронест в Киеве заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, передает УНН.
Поблагодарив европейское сообщество за поддержку, он отметил, что "освобождение двух человек - это маленький эпизод в большой истории", поскольку "еще более 40 человек остаются за решеткой".
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Поэтому Умеров обратился к депутатам Евронест: "У меня есть просьба: ни в коем случае санкции против России не должны быть уменьшены или смягчены. Никогда и ни при каких обстоятельствах не снимайте этот вопрос до возобновления территориальной целостности Украины".
Напомним, двое украинских политзаключенных, лидеры крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которых осудили в РФ, 25 октября 2017 были освобождены.