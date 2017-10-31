Умеров призвал Европу не снимать с повестки дня санкции против РФ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37065 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101268 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154224 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115517 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115976 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112241 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104074 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107005 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103511 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153032 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Умеров призвал Европу не снимать с повестки дня санкции против РФ

Умеров призвал Европу не снимать с повестки дня санкции против РФ

Киев  •  УНН

 • 15542 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Евросоюз и Евронест должны оставлять на повестке дня вопрос санкций против РФ. Об этом на пленарном заседании Евронест в Киеве заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, передает УНН.

Поблагодарив европейское сообщество за поддержку, он отметил, что "освобождение двух человек - это маленький эпизод в большой истории", поскольку "еще более 40 человек остаются за решеткой".

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Поэтому Умеров обратился к депутатам Евронест: "У меня есть просьба: ни в коем случае санкции против России не должны быть уменьшены или смягчены. Никогда и ни при каких обстоятельствах не снимайте этот вопрос до возобновления территориальной целостности Украины".

Напомним, двое украинских политзаключенных, лидеры крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которых осудили в РФ, 25 октября 2017 были освобождены.

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