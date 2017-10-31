Умеров закликав Європу не знімати з порядку денного санкції проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Євросоюз і Євронест мають залишати на порядку денному питання санкцій проти РФ. Про це на пленарному засіданні Євронест у Києві заявив заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеров, передає УНН.
Подякувавши європейській спільноті за підтримку, він зазначив, що "звільнення двох осіб – це маленький епізод у великій історії", оскільки "ще більше 40 осіб є за гратами".
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Відтак Умеров звернувся до депутатів Євронест: "У мене є прохання: ні в якому разі санкції проти Росії не мають бути зменшені чи пом’якшені. Ніколи і ні за яких обставин не знімайте це питання до поновлення територіальної цілісності України".
Нагадаємо, двоє українських політв'язнів, лідери кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров, яких засудили в РФ, 25 жовтня 2017 року були звільнені.