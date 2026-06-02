Число жертв российского удара по Киеву возросло до 5
Киев • УНН
В больнице скончался еще один пострадавший от атаки на столицу 2 июня. Общее число погибших в результате этого обстрела возросло до пяти человек.
Российский удар по Киеву унес жизни уже 5 человек - еще один пострадавший скончался в больнице, сообщил во вторник мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.
По данным Киевской городской прокуратуры, пострадали более 60 человек, среди которых трое детей – 3, 11 и 17 лет.
В результате попаданий вражеских ракет и падения обломков повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах. Повреждены по меньшей мере 9 многоэтажных домов, две АЗС, здание поликлиники, детский сад, два автосалона, офисы, административные здания.