Число жертв российского удара по Киеву возросло до 5

Российский удар по Киеву унес жизни уже 5 человек - еще один пострадавший скончался в больнице, сообщил во вторник мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.

Один пострадавший скончался в больнице. В результате атаки на столицу 2 июня - пятеро погибших - сообщил Кличко.

Число пострадавших из-за массированной атаки рф в Киеве возросло до 65

По данным Киевской городской прокуратуры, пострадали более 60 человек, среди которых трое детей – 3, 11 и 17 лет.

В результате попаданий вражеских ракет и падения обломков повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах. Повреждены по меньшей мере 9 многоэтажных домов, две АЗС, здание поликлиники, детский сад, два автосалона, офисы, административные здания.