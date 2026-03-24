Число раненых из-за удара рф по многоэтажке в Днепре возросло до 7

t.me/dnipropetrovskaODA

В Днепре, где из-за атаки рф повреждена многоэтажка, до семи возросло количество пострадавших, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram, пишет УНН.

Уже семеро раненых из-за вражеской атаки на Днепр. Четверо из них госпитализированы. Двое "тяжелые", еще двое – в состоянии средней тяжести - написал Ганжа.

По его словам, остальные пострадавшие на амбулаторном лечении.

