Число раненых из-за удара рф по многоэтажке в Днепре возросло до 7
Киев • УНН
В результате атаки на жилой дом семь человек получили ранения. Четверо пострадавших находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии.
В Днепре, где из-за атаки рф повреждена многоэтажка, до семи возросло количество пострадавших, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram, пишет УНН.
Уже семеро раненых из-за вражеской атаки на Днепр. Четверо из них госпитализированы. Двое "тяжелые", еще двое – в состоянии средней тяжести
По его словам, остальные пострадавшие на амбулаторном лечении.
