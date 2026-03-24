Кількість поранених через удар рф по багатоповерхівці у Дніпрі зросла до 7
Київ • УНН
Внаслідок атаки на житловий будинок семеро людей отримали поранення. Четверо постраждалих перебувають у лікарні, двоє з них у важкому стані.
У Дніпрі, де через атаку рф пошкоджено багатоповерхівку, до семи зросла кількість постраждалих, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram, пише УНН.
З його слів, решта постраждалих на амбулаторному лікуванні.
