Число пострадавших от атаки рф на Житомирщине возросло до шести
Киев • УНН
В результате российской атаки на аграрное предприятие в Житомирской области пострадало 6 человек, из них 3 детей. Повреждены жилые дома и социальные объекты.
В Житомирской области до шести увеличилось количество пострадавших в результате атаки рф, сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Житомирщина: в результате российской атаки пострадали 6 человек, среди них - 3 детей. Россияне попали в аграрное предприятие. Взрывной волной повреждены жилые дома и социальные объекты
Спасатели ликвидируют последствия атаки. Саперы ГСЧС обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов.
Специалисты ГСЧС и волонтеры отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста разворачивают на месте происшествия пункты оказания помощи. С людьми работают психологи ГСЧС области.
Житомирщина подверглась российскому удару: среди пострадавших трое детей30.07.2026, 09:55 • 3848 просмотров