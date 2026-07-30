Число пострадавших от атаки рф на Житомирщине возросло до шести

В Житомирской области до шести увеличилось количество пострадавших в результате атаки рф, сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Житомирщина: в результате российской атаки пострадали 6 человек, среди них - 3 детей. Россияне попали в аграрное предприятие. Взрывной волной повреждены жилые дома и социальные объекты - указали в ГСЧС.

Спасатели ликвидируют последствия атаки. Саперы ГСЧС обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Специалисты ГСЧС и волонтеры отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста разворачивают на месте происшествия пункты оказания помощи. С людьми работают психологи ГСЧС области.

Житомирщина подверглась российскому удару: среди пострадавших трое детей