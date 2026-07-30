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Житомирщина подверглась российскому удару: среди пострадавших трое детей

Киев • УНН

 • 3848 просмотра

В результате вражеской атаки в Коростенском районе повреждены жилые дома и инфраструктура. В больницы доставлены пятеро пострадавших, среди которых трое детей.

Житомирщина подверглась российскому удару: среди пострадавших трое детей

В Житомирской области в результате атаки рф задело агропредприятие, известно о пострадавших — троих детях и двух взрослых, сообщил в четверг глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в соцсетях, пишет УНН.

Во время очередной ракетно-дроновой атаки врага произошло попадание в одно из аграрных предприятий Коростенского района. В результате взрывной волны повреждены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. К сожалению, в лечебные учреждения доставлены трое детей и двое взрослых

- написал Бунечко.

По его словам, медики оказывают им всю необходимую помощь. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки и фиксация причиненных разрушений.

Зеленский: россия выпустила по Украине более 70 ракет со значительным количеством баллистики и 280 дронов, известно о 8 погибших30.07.26, 09:12 • 19203 просмотра

Юлия Шрамко

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