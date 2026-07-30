Житомирщина подверглась российскому удару: среди пострадавших трое детей

В Житомирской области в результате атаки рф задело агропредприятие, известно о пострадавших — троих детях и двух взрослых, сообщил в четверг глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в соцсетях, пишет УНН.

Во время очередной ракетно-дроновой атаки врага произошло попадание в одно из аграрных предприятий Коростенского района. В результате взрывной волны повреждены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. К сожалению, в лечебные учреждения доставлены трое детей и двое взрослых - написал Бунечко.

По его словам, медики оказывают им всю необходимую помощь. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки и фиксация причиненных разрушений.

Зеленский: россия выпустила по Украине более 70 ракет со значительным количеством баллистики и 280 дронов, известно о 8 погибших