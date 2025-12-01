$42.270.07
09:32 • 6314 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 11045 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
07:43 • 19509 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 14927 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 25204 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 35818 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 48724 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 41450 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 42686 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 39403 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Число пострадавших из-за атаки рф в Днепре возросло до 40, 11 в тяжелом состоянии

Киев • УНН

 • 210 просмотра

В результате ракетной атаки рф на Днепр число пострадавших возросло до 40 человек, из них 11 находятся в тяжелом состоянии. Поисково-спасательные работы завершены, четыре человека погибли.

Число пострадавших из-за атаки рф в Днепре возросло до 40, 11 в тяжелом состоянии

Число раненых в результате ракетной атаки рф на Днепр продолжает расти - уже известно о 40 пострадавших, в том числе 11 раненых в тяжелом состоянии, сообщил в понедельник врио главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram, пишет УНН.

40 пострадавших в Днепре на эту минуту. Подавляющее большинство в больницах. К сожалению, 11 раненых в тяжелом состоянии. Четыре человека погибли

- сообщил Гайваненко.

Гайваненко указал, что "поисково-спасательные работы завершены".

Напомним

Ранее было известно о 4 погибших и 27 пострадавших из-за удара рф по Днепру.

Число пострадавших от российского удара в Днепре возросло до 27 человек01.12.25, 14:08 • 642 просмотра

По данным Офиса Генпрокурора, войска рф 1 декабря совершили ракетный удар по центральной части города. "Удар пришелся по одному из предприятий", - указали в прокуратуре.

"Повреждены предприятие, многоэтажки, автомобили, магазины и офис банка", - говорится в сообщении прокуратуры.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Днепр