Число пострадавших из-за атаки рф в Днепре возросло до 40, 11 в тяжелом состоянии
Киев • УНН
В результате ракетной атаки рф на Днепр число пострадавших возросло до 40 человек, из них 11 находятся в тяжелом состоянии. Поисково-спасательные работы завершены, четыре человека погибли.
Число раненых в результате ракетной атаки рф на Днепр продолжает расти - уже известно о 40 пострадавших, в том числе 11 раненых в тяжелом состоянии, сообщил в понедельник врио главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram, пишет УНН.
40 пострадавших в Днепре на эту минуту. Подавляющее большинство в больницах. К сожалению, 11 раненых в тяжелом состоянии. Четыре человека погибли
Гайваненко указал, что "поисково-спасательные работы завершены".
Напомним
Ранее было известно о 4 погибших и 27 пострадавших из-за удара рф по Днепру.
По данным Офиса Генпрокурора, войска рф 1 декабря совершили ракетный удар по центральной части города. "Удар пришелся по одному из предприятий", - указали в прокуратуре.
"Повреждены предприятие, многоэтажки, автомобили, магазины и офис банка", - говорится в сообщении прокуратуры.