Кількість постраждалих через атаку рф у Дніпрі зросла до 40, 11 у тяжкому стані

$42.270.07
48.890.02
ukenru
09:32 • 6208 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 10956 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
07:43 • 19385 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 14863 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 25108 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 35802 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 48703 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 41442 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 42671 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 39393 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.2м/с
84%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ1 грудня, 02:45 • 25842 перегляди
НАТО розглядає можливість превентивного удару по росії - Financial Times1 грудня, 03:12 • 14441 перегляди
Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від ГенштабуPhoto1 грудня, 06:15 • 12617 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo08:53 • 6140 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи09:30 • 9322 перегляди
Публікації
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto12:30 • 202 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи09:30 • 9514 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
07:43 • 19385 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 25108 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 69721 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Антоніу Кошта
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Париж
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Oxford English Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58 • 2984 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo08:53 • 6264 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 69721 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 53110 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 69436 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Starlink

Кількість постраждалих через атаку рф у Дніпрі зросла до 40, 11 у тяжкому стані

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Внаслідок ракетної атаки рф на Дніпро кількість постраждалих зросла до 40 осіб, з них 11 перебувають у тяжкому стані. Пошуково-рятувальні роботи завершено, четверо людей загинули.

Кількість постраждалих через атаку рф у Дніпрі зросла до 40, 11 у тяжкому стані

Кількість поранених внаслідок ракетної атаки рф на Дніпро продовжує зростати - уже відомо про 40 постраждалих, у тому числі 11 поранених у тяжкому стані, повідомив у понеділок т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram, пише УНН.

40 постраждалих у Дніпрі станом на цю хвилину. Переважна більшість у лікарнях. На жаль, 11 поранених у важкому стані. Четверо людей загинули

- повідомив Гайваненко.

Гайваненко вказав, що "пошуково-рятувальні роботи завершено".

Нагадаємо

Раніше було відомо про 4 загиблих та 27 постраждалих через удар рф по Дніпру.

Кількість постраждалих від російського удару в Дніпрі зросла до 27 осіб01.12.25, 14:08 • 594 перегляди

За даними Офісу Генпрокурора, війська рф 1 грудня здійснили ракетний удар по центральній частині міста. "Удар прийшовся по одному з підприємств", - вказали у прокуратурі.

"Пошкоджено підприємство, багатоповерхівки, автомобілі, магазини та офіс банку", - ідеться у повідомленні прокуратури.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
Дніпро (місто)