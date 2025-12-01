Кількість постраждалих через атаку рф у Дніпрі зросла до 40, 11 у тяжкому стані
Київ • УНН
Внаслідок ракетної атаки рф на Дніпро кількість постраждалих зросла до 40 осіб, з них 11 перебувають у тяжкому стані. Пошуково-рятувальні роботи завершено, четверо людей загинули.
Кількість поранених внаслідок ракетної атаки рф на Дніпро продовжує зростати - уже відомо про 40 постраждалих, у тому числі 11 поранених у тяжкому стані, повідомив у понеділок т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram, пише УНН.
40 постраждалих у Дніпрі станом на цю хвилину. Переважна більшість у лікарнях. На жаль, 11 поранених у важкому стані. Четверо людей загинули
Гайваненко вказав, що "пошуково-рятувальні роботи завершено".
Нагадаємо
Раніше було відомо про 4 загиблих та 27 постраждалих через удар рф по Дніпру.
Кількість постраждалих від російського удару в Дніпрі зросла до 27 осіб01.12.25, 14:08 • 594 перегляди
За даними Офісу Генпрокурора, війська рф 1 грудня здійснили ракетний удар по центральній частині міста. "Удар прийшовся по одному з підприємств", - вказали у прокуратурі.
"Пошкоджено підприємство, багатоповерхівки, автомобілі, магазини та офіс банку", - ідеться у повідомленні прокуратури.