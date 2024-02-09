Чиновников Гоструда задержали на взятке в полмиллиона гривен

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  146973 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  174006 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  179766 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  196285 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  241408 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  257801 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  234942 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Чиновников Гоструда задержали на взятке в полмиллиона гривен

Должностных лиц государственной службы по вопросам труда задержали за вымогательство полмиллиона гривен от предприятия за избежание внеплановой проверки.

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Чиновников Гоструда задержали на взятке в полмиллиона гривен

Количество пострадавших из-за войны детей возросло

Более 500 украинских детей погибли и более 1200 получили ранения в результате продолжающегося российского вторжения.

Война •   •  17647 просмотра
Количество пострадавших из-за войны детей возросло

Враг за сутки ударил по 24 населенным пунктам Запорожской области: стрелял из авиации и артиллерии, атаковал более 50 дронами

За минувшие сутки российские военные атаковали 24 населенных пункта в Запорожской области, нанеся более 156 ударов из авиации, артиллерии и более 50 беспилотников.

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Враг за сутки ударил по 24 населенным пунктам Запорожской области: стрелял из авиации и артиллерии, атаковал более 50 дронами

россияне ночью 7 раз ударили по Сумской области, сбросили 10 мин - ОВА

Российские войска ночью обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области, выпустив 10 мин на громаду.

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россияне ночью 7 раз ударили по Сумской области, сбросили 10 мин - ОВА

На Николаевщине ночью уничтожили "шахед", в результате вражеских атак ранена врач "скорой"

В Николаевской области врач скорой помощи был ранен в результате атак вражеских БПЛА и ударных беспилотников FPV.

Война •   •  18121 просмотра
На Николаевщине ночью уничтожили "шахед", в результате вражеских атак ранена врач "скорой"

Враг поздно вечером ударил из тяжелой артиллерии по селу в Днепропетровской области - ОВА

Российские войска ночью обстреляли село в Никопольском районе Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, но обошлось без жертв.

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Враг поздно вечером ударил из тяжелой артиллерии по селу в Днепропетровской области - ОВА

По Херсонской области россияне выпустили 342 снаряда, попали по критической инфраструктуре, есть жертвы - ОВА

За минувшие сутки российские войска нанесли 82 удара в том числе по объектам критической инфраструктуры и жилым кварталам Херсонской области, в результате чего два человека погибли и один человек получил ранения.

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По Херсонской области россияне выпустили 342 снаряда, попали по критической инфраструктуре, есть жертвы - ОВА

В Харьковской области в результате атаки "шахедами" произошел пожар в гостинице, пострадал охранник - ОВА

После атаки российского беспилотника "шахед" в отеле и площадке ресторана в Харьковской области произошел пожар, пострадал один охранник.

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В Харьковской области в результате атаки "шахедами" произошел пожар в гостинице, пострадал охранник - ОВА

Воздушные Силы ночью уничтожили 10 из 16 "шахедов"

Украинские военные уничтожили 10 из 16 беспилотников "Шахид", запущенных Россией ночью, согласно сообщению Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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Воздушные Силы ночью уничтожили 10 из 16 "шахедов"

Еще плюс 910 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 393 290 человек личного состава и 6385 танки.

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Еще плюс 910 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага