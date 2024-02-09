Чиновников Гоструда задержали на взятке в полмиллиона гривен

На Киевщине правоохранители разоблачили на взятке должностных лиц одного из межрегиональных управлений государственной службы по вопросам труда и двух их приспешников. Они требовали полмиллиона гривен за непроведение внеплановой проверки предприятия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры руководителя и начальника управления одного из межрегиональных управлений государственной службы по вопросам труда и двух посредников разоблачили на вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Детали

Как сообщается, чиновники создали искусственные условия для проведения внеплановой проверки частного предприятия. После чего сообщили руководителю общества, что он может избежать проверки за полмиллиона гривен.

Для этого он должен был заключить фиктивную сделку по приобретению товаров у определенной организации и перевести на ее счет оговоренную сумму.

Правоохранители задержали должностных лиц после получения взятки. Сейчас проверяется причастность к совершению преступления других лиц.

В суд направлено дело о крупнейшей в истории Украины взятке в размере более 19 млн долл. США