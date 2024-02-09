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Посадовців Держпраці затримали на хабарі у пів мільйона гривень

Посадовців Держпраці затримали на хабарі у пів мільйона гривень

Київ • УНН

 • 26512 перегляди

Посадовців державної служби з питань праці затримали за вимагання півмільйона гривень від підприємства за уникнення позапланової перевірки.

На Київщині правоохоронці викрили на хабарі посадовців одного з міжрегіональних управлінь державної служби з питань праці та двох їх поплічників.  Вони вимагали пів мільйона гривень за не проведення позапланової перевірки підприємства. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора. 

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури керівника і начальника управління одного з міжрегіональних управлінь державної служби з питань праці та двох посередників викрито на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)

- йдеться у повідомленні Генпрокуратури.

Деталі 

Як повідомляється, посадовці створили штучні умови для проведення позапланової перевірки приватного підприємства. Після чого повідомили керівнику товариства, що він може уникнути перевірки за пів мільйона гривень.  

Для цього він мав укласти фіктивну угоду з придбання товарів у певної організації та перевести на її рахунок обумовлену суму.  

Правоохоронці затримали посадовців після отримання хабаря.  Наразі перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.

До суду скеровано справу про найбільший в історії України хабар у розмірі понад 19 млн дол. США02.02.24, 18:27 • 28933 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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