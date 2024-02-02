До суду скеровано справу про найбільший в історії України хабар у розмірі понад 19 млн дол. США
Київ • УНН
До суду скеровано справу про найбільший в історії України хабар на загальну суму понад 19 мільйонів доларів, який власник агрохолдингу дав колишньому голові Державної фіскальної служби.
Справа про надання найбільшої задокументованої неправомірної вигоди, фігурантом якої є власник агрохолдингу, скеровано до суду.
Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України.
НАБУ і САП скерували до суду справу про надання найбільшої задокументованої неправомірної вигоди в історії України
Контекст
Згідно з даними розслідування, обвинуваченим є власник агрохолдингу, який надав рекордні 722 млн грн колишньому голові Державної фіскальної служби України за відшкодування його компаніям понад 3,2 млрд грн ПДВ.
Деталі
Слідство встановило, що у період 2015-2016 рр., власник агрохолдингу надав неправомірну вигоду голові ДФС у розмірі 5,5 млн дол. США, - за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року.
Крім того вказується про надання фігурантом понад 21 млн євро, - за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 - серпня 2016 рр.
Зазначається, що власник агрохолдингу перераховував на рахунки іноземних компаній підконтрольних голові ДФС, "плату за послуги", яка в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ.
Голова ДФС надалі пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, але не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право.
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