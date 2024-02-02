В суд направлено дело о крупнейшей в истории Украины взятке в размере более 19 млн долл. США

Дело о предоставлении крупнейшей задокументированной неправомерной выгоды, фигурантом которого является владелец агрохолдинга, направлено в суд.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

НАБУ и САП направили в суд дело о предоставлении крупнейшей задокументированной неправомерной выгоды в истории Украины - говорится в сообщении.

Контекст

Согласно данным расследования, обвиняемым является владелец агрохолдинга, который предоставил рекордные 722 млн грн бывшему главе Государственной фискальной службы Украины за возмещение его компаниям более 3,2 млрд грн НДС.

Детали

Следствие установило, что в период 2015-2016 гг., владелец агрохолдинга предоставил неправомерную выгоду главе ГФС в размере 5,5 млн долл. США, - за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года.

Кроме того указывается о предоставлении фигурантом более 21 млн евро, - за возмещение почти 2,7 млрд НДС в течение февраля 2015 - августа 2016 гг.

Отмечается, что владелец агрохолдинга перечислял на счета иностранных компаний подконтрольных главе ГФС, "плату за услуги", которая в среднем составляла около 20% от суммы возмещенного НДС.

Глава ГФС в дальнейшем приоритезировал выплаты по возмещению НДС компаниям агрохолдинга, но не включал сведения о суммах, заявленных к бюджетному возмещению другими субъектами хозяйствования (в том числе коммунальными предприятиями), которые имели на то право.

Напомним,

Антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обсудили с послом Великобритании Мартином Харрисом сотрудничество и законодательные изменения. Во время встречи также обсуждался вопрос создания независимого экспертного учреждения при НАБУ.

Также УНН сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск бизнесмена Михаила Кипермана, которого суд ранее заочно арестовал.

ГБР расследует сейчас более 300 уголовных производств относительно деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки. 28 обвинительных актов уже в суде.

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