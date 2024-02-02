В правительстве объяснили важность одобренной ЕС программы поддержки Украины на 50 млрд евро

Одобренная ЕС новая четырехлетняя программа поддержки Украины на 50 млрд евро поможет украинскому правительству обеспечить финансовую стабильность и осуществлять приоритетные расходы бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Шмыгаль напомнил, что 1 февраля Европейский Союз принял новую четырехлетнюю программу поддержки Украины на 50 млрд евро. Из них 39 млрд евро будут направлены на поддержку государственного бюджета Украины.

Это поможет нашему Правительству обеспечить финансовую стабильность и осуществлять приоритетные расходы бюджета, в частности все социальные программы помощи нашим людям - отметил премьер-министр

Он добавил, что утвержденная программа Ukraine Facility предусматривает 8 млрд евро в виде специального инвестиционного инструмента. По оценке Министерства экономики, это позволит привлечь дополнительные 30 млрд евро инвестиций.

Программа Ukraine Facility - это не только о деньгах, но и о трансформации нашей страны. Это план по внедрению европейских правил и норм, которые приближают нас к членству в ЕС - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что все 27 стран-членов ЕС проголосовали за эту программу поддержки Украины. По его словам, это демонстрация единства Европы в поддержке Украины и четкий сигнал для россии, что стратегия переждать, пока поддержка союзников Украины прекратится, не сработает.

Кроме того, европейские лидеры подтвердили намерение продолжать военную поддержку Украины. В частности, уже в марте мы рассчитываем на создание отдельного инструмента для Украины в рамках Европейского фонда мира. Речь идет о 20 млрд евро именно военной поддержки на следующие 4 года - отметил Шмыгаль.

Отдельно Шмыгаль отметил позицию ЕС по использованию и конфискации замороженных российских активов.

Два года работы и постоянной адвокации большой команды Украины, и сегодня европейские лидеры подтверждают план по использованию доходов от замороженных активов рф. Мы приветствуем это решение, но Украина рассматривает это исключительно как первый промежуточный этап к конфискации, а не как альтернативу конфискации - отметил премьер.

Он отметил, что Кабмин с партнерами продолжит работать над тем, чтобы российские активы были в полном объеме направлены на устойчивость и восстановление Украины.

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