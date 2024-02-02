50 млрд евро от ЕС для Украины: Зеленский поблагодарил Макрона за личные усилия

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил французского коллегу Эммануэля Макрона за личные усилия в реализации решения о программе помощи Украине на 50 млрд евро, которую 1 февраля согласовали все 27 лидеров стран ЕС, передает УНН.

Дорогой Эммануэль, благодарю тебя за твои личные усилия, чтобы сделать это решение реальностью. Европа выполняет свои обещания. Европа демонстрирует единство, лидерство и решимость. А это именно то, что нужно - написал Зеленский в соцсети X.

Это сообщение стало ответом на пост президента Франции относительно принятого "объединённо и единогласно" решения об "устойчивой помощи в размере 50 миллиардов евро для поддержки и восстановления Украины". "россия не может рассчитывать на европейскую усталость", - написал Макрон в X, комментируя решение саммита ЕС.

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