50 млрд євро від ЄС для України: Зеленський подякував Макрону за особисті зусилля

Президент України Володимир Зеленський подякував французькому колезі Еммануелю Макрону за особисті зусилля у реалізації рішення про програму допомоги Україні на 50 млрд євро, яку 1 лютого погодили усі 27 лідерів країн ЄС, передає УНН.

Дорогий Еммануелю, дякую тобі за твої особисті зусилля, щоб зробити це рішення реальністю. Європа виконує свої обіцянки. Європа демонструє єдність, лідерство та рішучість. А це саме те, що потрібно - написав Зеленський у соцмережі X.

Це повідомлення стало відповіддю на пост президента Франції стосовно ухваленого "об’єднано та одностайно" рішення про "стійку допомогу обсягом 50 мільярдів євро для підтримки та відновлення України". "росія не може розраховувати на європейську втому", - написав Макрон у X, коментуючи рішення саміту ЄС.

Передумови, перегляд і арештовані російські активи: з'явилося офіційне рішення ЄС про 50 млрд євро для України