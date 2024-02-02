В уряді пояснили важливість схваленої ЄС програми підтримки України на 50 млрд євро

Схвалена ЄС нова чотирирічна програма підтримки України на 50 млрд євро допоможе українському уряду забезпечити фінансову стабільність та здійснювати пріоритетні видатки бюджету. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

Шмигаль нагадав, що 1 лютого Європейський Союз ухвалив нову чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро. З них 39 млрд євро будуть направлені на підтримку державного бюджету України.

Він додав, що затверджена програма Ukraine Facility передбачає 8 млрд євро у вигляді спеціального інвестиційного інструменту. За оцінкою Міністерства економіки, це дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.

Програма Ukraine Facility — це не лише про гроші, але і про трансформацію нашої країни. Це план із запровадження європейських правил та норм, які наближають нас до членства в ЄС

Прем’єр-міністр зауважив, що всі 27 країн-членів ЄС проголосували за цю програму підтримки України. За його словами, це демонстрація єдності Європи в підтримці України та чіткий сигнал для росії, що стратегія перечекати, поки підтримка союзників України припиниться, не спрацює.

Крім того, європейські лідери підтвердили намір продовжувати військову підтримку України. Зокрема, вже в березні ми розраховуємо на створення окремого інструменту для України в межах Європейського фонду миру. Мова йде про 20 млрд євро саме військової підтримки на наступні 4 роки

Окремо Шмигаль відзначив позицію ЄС щодо використання та конфіскації заморожених російських активів.

Два роки роботи й постійної адвокації великої команди України, і сьогодні європейські лідери підтверджують план щодо використання доходів від заморожених активів рф. Ми вітаємо це рішення, але Україна розглядає це виключно як перший проміжний етап до конфіскації, а не як альтернативу конфіскації