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В уряді пояснили важливість схваленої ЄС програми підтримки України на 50 млрд євро

В уряді пояснили важливість схваленої ЄС програми підтримки України на 50 млрд євро

Київ • УНН

 • 30008 перегляди

ЄС схвалив нову програму підтримки у розмірі 50 мільярдів євро на чотири роки, щоб допомогти Україні забезпечити фінансову стабільність та реалізувати пріоритетні соціальні та оборонні програми.

Схвалена ЄС нова чотирирічна програма підтримки України на 50 млрд євро допоможе українському уряду забезпечити фінансову стабільність та здійснювати пріоритетні видатки бюджету. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

Шмигаль нагадав, що 1 лютого Європейський Союз ухвалив нову чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро. З них 39 млрд євро будуть направлені на підтримку державного бюджету України.

Це допоможе нашому Уряду забезпечити фінансову стабільність та здійснювати пріоритетні видатки бюджету, зокрема всі соціальні програми допомоги нашим людям

- зауважив прем’єр-міністр

Він додав, що затверджена програма Ukraine Facility передбачає 8 млрд євро у вигляді спеціального інвестиційного інструменту. За оцінкою Міністерства економіки, це дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.

Програма Ukraine Facility — це не лише про гроші, але і про трансформацію нашої країни. Це план із запровадження європейських правил та норм, які наближають нас до членства в ЄС

- підкреслив Шмигаль.

Прем’єр-міністр зауважив, що всі 27 країн-членів ЄС проголосували за цю програму підтримки України. За його словами, це демонстрація єдності Європи в підтримці України та чіткий сигнал для росії, що стратегія перечекати, поки підтримка союзників України припиниться, не спрацює.

Крім того, європейські лідери підтвердили намір продовжувати військову підтримку України. Зокрема, вже в березні ми розраховуємо на створення окремого інструменту для України в межах Європейського фонду миру. Мова йде про 20 млрд євро саме військової підтримки на наступні 4 роки

- зазначив Шмигаль.

Окремо Шмигаль відзначив позицію ЄС щодо використання та конфіскації заморожених російських активів.

Два роки роботи й постійної адвокації великої команди України, і сьогодні європейські лідери підтверджують план щодо використання доходів від заморожених активів рф. Ми вітаємо це рішення, але Україна розглядає це виключно як перший проміжний етап до конфіскації, а не як альтернативу конфіскації

- відзначив прем’єр.

Він наголосив, що Кабмін з партнерами продовжить працювати над тим, аби російські активи були в повному обсязі спрямовані на стійкість та відновлення України.

50 млрд євро від ЄС для України: Зеленський подякував Макрону за особисті зусилля02.02.24, 09:19 • 23035 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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