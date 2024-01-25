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НАБУ оголосило в розшук бізнесмена Кіпермана

НАБУ оголосило в розшук бізнесмена Кіпермана

Київ • УНН

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Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук бізнесмена Михайла Кіпермана

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук бізнесмена Михайла Кіпермана, якого суд раніше заочно арештував, повідомляє УНН з посиланням на інформацію на сайті НАБУ. 

Деталі

Як зазначається у повідомленні від 25 січня, Національне антикорупційне бюро України розшукує "підозрюваних у кримінальному провадженні № 52022000000000091 від 03.05.2022 - Кіпермана Михайла Юрійовича, Кондрашова Дмитра Олександровича та Фролову Юлію Миколаївну".

Доповнення

Михайло Кіперман фігурує у справі щодо схеми заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів. Сума збитків становить понад 716 млн грн. У справі повідомлено про підозру чотирьом особам, зокрема ексдиректору департаменту "Укренерго" Дмитру Кондрашову, голові правління Банку Альянс Юлії Фроловій та Михайлу Кіперману, якого слідство вважає організатором злочину.  

При цьому бізнес-партнер Коломойського Михайло Кіперман фігурує і в іншій справі: його викрили на привласненні майже 600 млн грн "Укртатнафти".  

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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