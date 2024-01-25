НАБУ объявило в розыск бизнесмена Кипермана

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск бизнесмена Михаила Кипермана, которого суд ранее заочно арестовал, сообщает УНН со ссылкой на информацию на сайте НАБУ.

Детали

Как отмечается в сообщении от 25 января, Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает "подозреваемых в уголовном производстве № 52022000000000091 от 03.05.2022 - Кипермана Михаила Юрьевича, Кондрашова Дмитрия Александровича и Фролову Юлию Николаевну".



Дополнение

Михаил Киперман фигурирует в деле по схеме завладения электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств. Сумма убытков составляет более 716 млн грн. По делу сообщено о подозрении четырем лицам, в частности экс-директору департамента "Укрэнерго" Дмитрию Кондрашову, главе правления Банка Альянс Юлии Фроловой и Михаилу Киперману, которого следствие считает организатором преступления.

При этом бизнес-партнер Коломойского Михаил Киперман фигурирует и в другом деле: его уличили в присвоении почти 600 млн грн "Укртатнафты".