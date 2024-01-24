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Завдання 716 млн грн збитків "Укренерго": суд заочно арештував бізнес-партнера Коломойського

Київ • УНН

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Михайло Кіперман, підозрюваний в організації злочинної схеми, що призвела до збитків "Укренерго" на 716 мільйонів гривень, був заочно заарештований Вищим антикорупційним судом.

Вищий антикорупційний суд заочно арештував Михайла Кіпермана, якого підозрюють в організації злочинної схеми, реалізація якої завдала "Укренерго" 716 млн грн збитків. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

"24 січня 2024 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід організатору злочинної схеми по заволодінню електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів. Суд задовольнив клопотання та обрав указаному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Доповнення

Викрито схему заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів. Сума збитків становить понад 716 млн грн. Повідомлено про підозру чотирьом особам, зокрема ексдиректору департаменту "Укренерго" Дмитру Кондрашову, голові правління Банку Альянс Юлії Фроловій та Михайлу Кіперману, якого слідство вважає організатором злочину.

Бізнес-партнера Коломойського Михайла Кіпермана викрили на привласненні майже 600 млн грн "Укртатнафти".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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