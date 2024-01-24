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Нанесение 716 млн грн убытков "Укрэнерго": суд заочно арестовал бизнес-партнера Коломойского

Нанесение 716 млн грн убытков "Укрэнерго": суд заочно арестовал бизнес-партнера Коломойского

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 15:06  •  3549 просмотра

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Михаил Киперман, подозреваемый в организации преступной схемы, приведшей к убыткам "Укрэнерго" на 716 миллионов гривен, был заочно арестован Высшим антикоррупционным судом.

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Михаила Кипермана, которого подозревают в организации преступной схемы, реализация которой нанесла "Укрэнерго" 716 млн грн убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

"24 января 2024 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, избрал меру пресечения организатору преступной схемы по завладению электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств. Суд удовлетворил ходатайство и избрал указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что после задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Дополнение

Разоблачена схема завладения электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств. Сумма убытков составляет более 716 млн грн. Сообщено о подозрении четырем лицам, в частности экс-директору департамента "Укрэнерго" Дмитрию Кондрашову, председателю правления Банка Альянс Юлии Фроловой и Михаилу Киперману, которого следствие считает организатором преступления.

Бизнес-партнера Коломойского Михаила Кипермана разоблачили на присвоении почти 600 млн грн "Укртатнафты".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Завдання 716 млн грн збитків "Укренерго": суд заочно арештував бізнес-партнера Коломойського
Causing UAH 716 million in losses to Ukrenergo: court arrests Kolomoisky's business partner in absentia
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Нанесение 716 млн грн убытков "Укрэнерго": суд заочно арестовал бизнес-партнера Коломойского

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