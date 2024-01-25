Керівництво НАБУ та САП обговорило скасування "правок Лозового" з послом Британії в Україні
Київ • УНН
Антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) обговорили з послом Великої Британії Мартіном Гаррісом співпрацю та законодавчі зміни. Під час зустрічі також обговорювалося питання створення незалежної експертної установи при НАБУ.
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та директор Національного антикорупційного бюро України обговорили співпрацю з послом Великої Британії в України Мартіном Гаррісом. Про це повідомляє САП, передає УНН.
Деталі
У відомстві розповіли, що 25 січня 2024 року керівник САП Олександр Клименко та директор НАБУ Семен Кривонос провели робочу зустріч із послом Великої Британії в Україні Мартіном Гаррісом.
У ході зустрічі були обговоренні питання співпраці та взаємодії, а також викликів, які стоять перед САП та НАБУ.
...Зокрема обговорили необхідність змін до законодавства, у тому числі щодо скасування "правок Лозового", вдосконалення інституту угод, створення незалежної експертної установи при НАБУ тощо
Вимога на шляху до ЄС: Рада схвалила розширення штату НАБУ08.12.23, 13:11 • 30131 перегляд
Доповнення
Керівник САП Олександр Клименко подякував за підтримку Великої Британії України та розповів про подальші кроки з розбудови незалежної антикорупційної прокуратури.
Ми високо цінуємо співпрацю та допомогу, і сподіваємось на подальшу активну взаємодію з метою досягнення задекларованих цілей
У відповідь посол Британії запевнив у подальшій підтримці антикорупційних органів. Він також зауважив, що діяльність антикорупційних органів є критично важливою як під час війни, так і в період післявоєнного відновлення України.
Нагадаємо
З 1 січня 2024 року набирає чинності ухвалений Верховною Радою закон щодо незалежності САП, але лише із "дуже частковим" скасуванням деяких норм "правок Лозового"