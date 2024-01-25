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Руководство НАБУ и САП обсудило отмену "правок Лозового" с послом Британии в Украине

Руководство НАБУ и САП обсудило отмену "правок Лозового" с послом Британии в Украине

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 17:00  •  9411 просмотра

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Антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обсудили с послом Великобритании Мартином Харрисом сотрудничество и законодательные изменения. Во время встречи также обсуждался вопрос создания независимого экспертного учреждения при НАБУ.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директор Национального антикоррупционного бюро Украины обсудили сотрудничество с послом Великобритании в Украине Мартином Гаррисом. Об этом сообщает САП, передает УНН.

Детали 

В ведомстве рассказали, что 25 января 2024 года руководитель САП Александр Клименко и директор НАБУ Семен Кривонос провели рабочую встречу с послом Великобритании в Украине Мартином Харрисом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества и взаимодействия, а также вызовы, которые стоят перед САП и НАБУ.

...В частности, обсудили необходимость изменений в законодательство, в том числе об отмене "правок Лозового", совершенствовании института соглашений, создании независимого экспертного учреждения при НАБУ и т.д.

- резюмировали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Требование на пути в ЕС: Рада одобрила расширение штата НАБУ08 декабрь 2023, 11:11 • 28409 просмотров

Дополнение

Руководитель САП Александр Клименко поблагодарил за поддержку Великобритании Украины и рассказал о дальнейших шагах по развитию независимой антикоррупционной прокуратуры.

Мы высоко ценим сотрудничество и помощь, и надеемся на дальнейшее активное взаимодействие с целью достижения задекларированных целей

- подчеркнул Александр Клименко.

В ответ посол Великобритании заверил в дальнейшей поддержке антикоррупционных органов. Он также отметил, что деятельность антикоррупционных органов является критически важной как во время войны, так и в период послевоенного восстановления Украины.

Напомним,

С 1 января 2024 года вступает в силу принятый Верховной Радой закон о независимости САП, но только с "очень частичным" сотменением некоторых норм "правок Лозового"

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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NABU and SAPO leadership discuss abolition of Lozovyi's amendments with British Ambassador to Ukraine
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Руководство НАБУ и САП обсудило отмену "правок Лозового" с послом Британии в Украине

Антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обсудили с послом Великобритании Мартином Харрисом сотрудничество и законодательные изменения. Во время встречи также обсуждался вопрос создания независимого экспертного учреждения при НАБУ.

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