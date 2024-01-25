Руководство НАБУ и САП обсудило отмену "правок Лозового" с послом Британии в Украине
Киев • УНН
Антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обсудили с послом Великобритании Мартином Харрисом сотрудничество и законодательные изменения. Во время встречи также обсуждался вопрос создания независимого экспертного учреждения при НАБУ.
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директор Национального антикоррупционного бюро Украины обсудили сотрудничество с послом Великобритании в Украине Мартином Гаррисом. Об этом сообщает САП, передает УНН.
Детали
В ведомстве рассказали, что 25 января 2024 года руководитель САП Александр Клименко и директор НАБУ Семен Кривонос провели рабочую встречу с послом Великобритании в Украине Мартином Харрисом.
В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества и взаимодействия, а также вызовы, которые стоят перед САП и НАБУ.
...В частности, обсудили необходимость изменений в законодательство, в том числе об отмене "правок Лозового", совершенствовании института соглашений, создании независимого экспертного учреждения при НАБУ и т.д.
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Руководитель САП Александр Клименко поблагодарил за поддержку Великобритании Украины и рассказал о дальнейших шагах по развитию независимой антикоррупционной прокуратуры.
Мы высоко ценим сотрудничество и помощь, и надеемся на дальнейшее активное взаимодействие с целью достижения задекларированных целей
В ответ посол Великобритании заверил в дальнейшей поддержке антикоррупционных органов. Он также отметил, что деятельность антикоррупционных органов является критически важной как во время войны, так и в период послевоенного восстановления Украины.
Напомним,
С 1 января 2024 года вступает в силу принятый Верховной Радой закон о независимости САП, но только с "очень частичным" сотменением некоторых норм "правок Лозового"
Руководство НАБУ и САП обсудило отмену "правок Лозового" с послом Британии в Украине
Антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обсудили с послом Великобритании Мартином Харрисом сотрудничество и законодательные изменения. Во время встречи также обсуждался вопрос создания независимого экспертного учреждения при НАБУ.
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