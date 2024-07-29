В Черкасской области сообщено о подозрении должностному лицу исправительной колонии за стрельбу на СТО в нетрезвом состоянии, сообщили в понедельник в Черкасской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

«Сообщено о подозрении должностному лицу ГУ «Старобабановская исправительная колония № 92» по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины)», - сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, в начале июля 2024 года после обеда подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил хулиганские действия на станции технического обслуживания и ремонта автомобилей недалеко от города Умань.

«Во время разговора с работником СТО, будучи недовольным ответом на свой вопрос, он достал из личных вещей пистолет и беспричинно, грубо нарушая общественный порядок, произвел выстрел в стену помещения станции. После этого покинул место совершения противоправных действий», - рассказали в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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