За стрельбу на автодороге полиция Днепра задержала 25-летнего подозреваемого, ему сообщили о подозрении, сообщили в Национальной полиции 25 июля, пишет УНН.

Конфликт с мотоциклистом водитель BMW решил с помощью оружия. Сначала фигурант распылил газовый баллончик, а затем выстрелил в сторону потерпевшего из травматического пистолета. В результате происшествия водитель мотоцикла получил ранения - сообщили в полиции.

Детали

24 июля около 21:00 в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Набережная Победы в городе Днепр. Правоохранители установили, что на проезжей части дороги между 25-летним водителем автомобиля BMW и водителем мотоцикла произошел конфликт, из-за которого 30-летний пострадавший был травмирован.

У Дніпрі сталася стрілянина

На месте происшествия правоохранители изъяли пистолет и стреляные гильзы. Водителя автомобиля полицейские задержали.

25 июля следователи Днепровского районного управления полиции сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.