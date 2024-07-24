В Днепре, на Набережной Победы, произошла стрельба. Информацию об этом Суспільному подтвердили в пресс-службе областной полиции, передает УНН.

Детали

На месте работает полиция, предварительно - погибших и раненых нет. Оружие, по предварительным данным, было не огнестрельное, сказали в полиции.

В местных пабликах пишут, что водитель легковушки стрелял в сторону мотоциклиста.

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