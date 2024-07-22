Полиция Киева подтвердила, что тело 20-летнего парня, который вчера упал в Днепр с аттракциона из-за обрыва троса, нашли. Поисковая операция длилась около семи часов, а сегодня утром тело было обнаружено при обследовании дна реки, сообщили в ГУНП в Киеве в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Поисковая операция прекращена, тело парня найдено", - сообщили в полиции в соцсетях.

Информация о несчастном случае поступила в полицию Киева вчера, около 14:00. По факту указанного события следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2. ст. 272, ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Поисковая операция, которую осуществляли сотрудники отдела полиции в речном порту Киев и спасатели ГСЧС, продолжалась около семи часов и с наступлением сумерек была прекращена.

"Сегодня утром сотрудники полиции совместно со спасателями ГСЧС возобновили поисковые мероприятия. При обследовании дна реки тело погибшего парня найдено", - отметили в полиции.

Напомним

Ранее УНН в ГУ ГСЧС в Киеве сообщили, что из Днепра достали тело 20-летнего парня, который вчера упал в реку с аттракциона из-за обрыва троса.