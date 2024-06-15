Чили будет очень активно после Саммита мира приобщена к реализации конкретных пунктов Украинской формулы мира. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Жовква напомнил, что Зеленский сегодня встретился с президентом Чили Габриэлем Боричем на полях инаугурационного Саммита мира.

"Очень важно, что президент Чили сразу откликнулся на приглашение Зеленского ... Сегодня предметно говорили каким образом Чили может конкретно привлекаться к реализации Формулы мира. Каждая из стран-участниц уже ведет один или несколько пунктов Формулы мира ... Говорили какой может быть роль (Чили - ред.) в дальнейшей реализации Формулы мира ... Чили будет очень активно после этого Саммита приобщена к реализации конкретных пунктов Формулы", - рассказал Жовква.

Дополнение

На сегодняшний день 101 страна и международная организация зарегистрировалась на первый Инаугурационный Саммит мира.

Зеленский встретился с президентом Чили: обсудили шаги по реализации Формулы мира