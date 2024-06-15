Чилі буде дуже активно після Саміту долучена до реалізації конкретних пунктів формули миру - ОП
Київ • УНН
Чилі буде дуже активно залучена до імплементації конкретних пунктів мирної формули України після Саміту миру.
Чилі буде дуже активно після Саміту миру долучена до реалізації конкретних пунктів Української формули миру. Про це повідомив заступник керівника ОП Ігор Жовква в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Жовква нагадав, що Зеленський сьогодні зустрівся з президентом Чилі Габріелем Боричем на полях інавгураційного Саміту миру.
"Дуже важливо, що президент Чилі одразу відгукнувся на запрошення Зеленського…Сьогодні предметно говорили яким чином Чилі може конкретно залучатися до реалізації Формули миру. Кожна з країн-учасниць вже веде один чи декілька пунктів Формули миру…Говорили якою може бути роль (Чилі – ред.) в подальшій реалізації Формули миру…Чилі буде дуже активно після цього Саміту долучена до реалізації конкретних пунктів Формули", - розповів Жовква.
Доповнення
На сьогодні 101 країна та міжнародна організація зареєструвалася на перший Інавгураційний Саміт миру.
Зеленський зустрівся із президентом Чилі: обговорили кроки з реалізації Формули миру15.06.24, 17:12 • 26542 перегляди