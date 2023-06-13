Подорожают ли овощи и фрукты после затопления Херсонщины: отвечают эксперты

Исполнительный директор “Экономического дискуссионного клуба” Олег Пендзин уверяет, что подорожание продуктов коснется только Европы.

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“Подорожание ожидается в мире, потому что на 4% подскочили цен на зерновые. В Украине ничего дорожать не будет", - говорит эксперт и добавляет, что люди уже пережили 2022 год, когда площади оккупированных территорий были больше. Кроме того, те украинцы, которые сажают овощи, наученные горьким опытом, в этом году сажают больше.

Также эксперт уверяет, что дефицита продуктов в Украине не будет.

“Для мира чрезвычайно важно, что Украина из-за всех событий соберет на 10% меньше урожая, это примерно минус 4-5 миллионов тонн. Но Украина соберет где-то 35-38 миллионов тонн зерновых, а с масличными вообще будет под 55-60 миллионов тонн. А для того, чтобы нам прокормиться надо всего 15. Да, упадет экспортный потенциал на 5-6 миллионов тонн. Украина меньше получит валюты от продажи зерновых. И все, внутренний рынок более чем заполнен. Мы не будем иметь дефицит ни в чем”, - сообщил эксперт.

О том, что украинцам не следует бояться подорожания продуктов сообщил и аналитик Александр Паращий.

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“Не факт, что мы увидим увеличение цен. Затопленные регионы не самые большие аграрные регионы в Украине. Фермерство там занимает очень низкую долю в сборе зерновых в Украине. Но мы знаем, что этот регион богат на овощеводство и соответственно есть небольшой риск того, что могут подорожать овощи и фрукты, такие как огурцы, помидоры, а также арбузы. Но говорить о том, что будет какое-то существенное повышение цен на основные продукты питания точно не стоит”, - отметил Александр Паращий

Дополнение

Ранее сообщалось, что после подрыва Каховской ГЭС на зарубежных рынках стремительно подорожала пшеница. Фьючерсы на пшеницу в Чикаго, как сообщается, выросли на 3,1%, продолжив рост с 30-месячного минимума. Кукуруза подорожала на 1,4%.

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