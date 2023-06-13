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Чи здорожчають овочі та фрукти після затоплення Херсонщини: відповідають експерти

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. В ООН заявили, що очікується зростання цін на продукти харчування через підрив Каховської ГЕС. Чи буде подорожчання продуктів харчування і в самій Україні - УНН дізнавався в експертів.

Чи здорожчають овочі та фрукти після затоплення Херсонщини: відповідають експерти

Виконавчий директор “Економічного дискусійного клубу” Олег Пендзин запевняє, що подорожчання продуктів торкнеться тільки Європи.

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“Подорожчання очікується в світі, бо на 4% підскочили цін на зернові. В Україні нічого дорожчати не буде", - каже експерт та додає, що люди вже пережили 2022 рік, коли площі окупованих територій були більші. Крім того, ті українці, які садять городину, навчені гірким досвідом, цього року садять більше.

Також експерт запевняє, що дефіциту продуктів в Україні не буде.

“Для світу є надзвичайно важливим, що Україна через усі події збере на 10% менше урожаю, це приблизно мінус 4-5 мільйонів тонн. Але Україна збере десь 35-38 мільйонів тонн зернових, а з олійними взагалі буде під 55-60 мільйонів тонн. А для того, щоб нам прогодуватися треба всього 15. Так, впаде експортний потенціал на 5-6 мільйонів тонн. Україна менше отримає валюти від продажу зернових. І все, внутрішній ринок більш ніж заповнений. Ми не будемо мати дефіцит ні в чому”, - повідомив експерт.

Про те, що українцям не слід боятись подорожчання продуктів повідомив і аналітик Олександр Паращій.

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“Не факт, що ми побачимо збільшення цін. Затоплені регіони не найбільші аграрні регіони в Україні. Фермерство там займає дуже низьку долю в зборі зернових в Україні. Але ми знаємо, що цей регіон багатий на овочівництво і відповідно є невеликий ризик того, що можуть подорожчати овочі та фрукти, такі як огірки, помідори, а також кавуни. Але говорити про те, що буде якесь суттєве підвищення цін на основні продукти харчування точно не варто”, - зазначив Олександр Паращій

Доповнення

Раніше повідомлялось, що після підриву Каховської ГЕС на закордонних ринках стрімко подорожчала пшениця. Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго, як повідомляється, виросли на 3,1%, продовживши зростання з 30-місячного мінімуму. Кукурудза подорожчала на 1,4%. 

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