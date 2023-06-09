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Інфляція в Україні сповільнилася до 15,3%. Другий місяць поспіль дешевшають яйця

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Споживча інфляція в Україні сповільнилась у річному вимірі із 17,9% у квітні до 15,3% у травні, свідчать дані Держстатистики, пише УНН.

Інфляція в Україні сповільнилася до 15,3%. Другий місяць поспіль дешевшають яйця

Деталі

Інфляція на споживчому ринку у травні порівняно із квітнем становила 0,5%, з початку року – 3,8%.

Базова інфляція у травні порівняно із квітнем становила 0,3%, з початку року – 3,3%.

Ціни на продукти

На споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%, у річному вимірі - на 20,1%.

За місяць найбільше (на 8,7% та 5,6%) подорожчали фрукти та овочі. На 1,7-0,2% зросли ціни на м'ясо та м'ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сири, масло.

Водночас на 22,7% подешевшали яйця, на 3,2-0,2% знизилися ціни на продукти переробки зернових, сало, рис, соняшникову олію, цукор, макаронні вироби, молоко, вказали у Держстаті.

Примітно, що ціни на яйця знижуються другий місяць поспіль. Утім, вартість їх все одно більш як удвічі вища, ніж була торік - подорожчання у річному вимірі (травень проти травня) - на 124,9%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у травні підвищилися на 1,2%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,3%, алкогольні напої – на 1,2%.

Одяг і взуття подешевшали у травні на 1,6%, зокрема, взуття – на 1,9%, одяг – на 1,4%.

Вартість послуг

Ціни на комуналку (житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива) за місяць не змінилися, у річному вимірі зросли на 3,6%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я у травні становило 0,8% і, за даними Держстату, сталося передусім за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 1,0%. За рік подорожчання у медичній сфері сягнуло 14%.

Освіта за місяць не подорожчала, за рік зростання цін у галузі - на 9,6%.

Ціни на транспорт знизилися у травні на 1,1%, як зазначається, в основному через здешевлення пального та мастил на 2,5%. При цьому ціни у транспортній сфері за рік виросли на 10,9%, на пальне і мастила - знизилися на 1,4%.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

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