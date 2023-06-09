Инфляция в Украине замедлилась до 15,3%. Второй месяц подряд дешевеют яйца

Детали

Инфляция на потребительском рынке в мае по сравнению с апрелем составила 0,5%, с начала года – 3,8%.

Базовая инфляция в мае по сравнению с апрелем составила 0,3%, с начала года – 3,3%.

Цены на продукты

На потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%, в годовом измерении - на 20,1%.

За месяц больше всего (на 8,7% и 5,6%) подорожали фрукты и овощи. На 1,7-0,2% выросли цены на мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, сыры, масло.

В то же время на 22,7% подешевели яйца, на 3,2-0,2% снизились цены на продукты переработки зерновых, сало, рис, подсолнечное масло, сахар, макаронные изделия, молоко, указали в Госстате.

Примечательно, что цены на яйца снижаются второй месяц подряд. Впрочем, стоимость их все равно более чем вдвое выше, чем была в прошлом году - подорожание в годовом измерении (май против мая) - на 124,9%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в мае повысились на 1,2%, в т.ч. на табачные изделия – на 1,3%, алкогольные напитки – на 1,2%.

Одежда и обувь подешевели в мае на 1,6%, в частности, обувь – на 1,9%, одежда – на 1,4%.

Стоимость услуг

Цены на коммуналку (жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива) за месяц не изменились, в годовом измерении выросли на 3,6%.

Рост цен в сфере здравоохранения в мае составил 0,8% и, по данным Госстата, произошел прежде всего за счет подорожания фармацевтической продукции на 1,0%. За год подорожание в медицинской сфере достигло 14%.

Образование за месяц не подорожало, за год рост цен в отрасли - на 9,6%.

Цены на транспорт снизились в мае на 1,1%, как отмечается, в основном из-за удешевления топлива и масел на 2,5%. При этом цены в транспортной сфере за год выросли на 10,9%, на топливо и масла - снизились на 1,4%.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.