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Убьет ли ситуация вокруг "Укрбуд" доверие к первичному рынку жилья

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Вокруг корпорации "Укрбуд" продолжают разгораться страсти. Это и не удивительно, на кону - судьба инвесторов 13 тысяч квартир, а это, по приблизительным подсчетам, - 40 000 человек. УНН попытался разобраться в ситуации и спрогнозировать, что же будет на рынке жилья в ближайшее время.

“Укрбуд” “Укрбуду” “Укрбуд”

Сначала следует определиться с терминологией. Речь идет о государственной корпорации “Укрбуд”, которая существует с 1991 года, и которая сейчас объединяет под своим брендом ряд компаний: 18 государственных предприятий и 80 частных. Не все эти компании связаны между собой напрямую, руководители у них разные. “Укрбуд” пользовался подобной структурой и привлекал к выполнению государственных заказов компании, которые фактически входили в его структуру. Так произошло, например, в тендере на выполнение реконструкции Шулявского моста, в котором АМКУ увидел заговор.

Компании, формально работающие под брендом “Укрбуд”, выполняли разнообразное строительство: от возведения жилых домов до возведения объекта “Укрытие” на ЧАЭС.

Главным в этом перечне является частная компания “Укрбуд Девелопмент”, к которой, собственно, и приковано внимание. Принадлежит она Максиму Микитасю, который с 2010 до 2016 года возглавлял “Укрбуд”. Недавно, правда, из СМИ, а позже — из открытых данных, стало известно, что совладельцами “Укрбуд Девелопмент” стали Евгений Дикин и Василий Полевой. О которых практически ничего не известно.

“Укрбуд Девелопмент” выполняет жилищное строительство. Сейчас в работе находится 25 жилых домов. И строительство остановлено. Почему так случилось?

“Есть маленькая ремарка, очень много недостоверной информации в Интернете, настоящее положение знает ограниченный круг людей. В 2017 году представители крупных компаний анонсировали начало эры поглощений и слияний. Поэтому вполне вероятно, что началась эра поглощений и слияний”, — считает эксперт по недвижимости Анатолий Топал.

Виновата политика?

Летом поползли слухи, что “Укрбуд” приостановил или вообще заморозил строительство всех жилых объектов. Кто-то связывал это с тем, что директором “Укрбуд Девелопмент” Олегом Майбородой заинтересовались “органы” в рамках расследования махинаций с жильем для нацгвардейцев, который, кстати, в мае вышел под залог в 2 млн грн.

А кто-то говорил, что руководство  просто обанкротило компанию и вывело деньги в “оффшоры”. Кстати, Микитась, который подавал декларацию в 2019 году в связи с политической деятельностью, указал себя конечным бенефициаром оффшорной “Базерт девелопмент елелпи”.

Официальной информации от корпорации “Укрбуд” не было, а Майборода и Микитась давали информацию, которая диаметрально отличалась: компанию “Укрбуд Девелопмент” то продавали, то нет... Но все уверяли, что темпы строительства растут, спрос стабилен, и все проекты будут реализованы. В то же время, инвесторы начали жаловаться на то, что компания сообщает им о переносе сроков завершения строительства на длительное время.

И инвестор якобы был найден — владелец Tarantino Family Дмитрий Федотенков, с которым были подписаны какие-то документы. И вот здесь ситуация окончательно приобрела публичную огласку. Микитась заявил, что потерял все активы.

“На сегодняшний день я потерял как владелец компании все активы. Это господин Федотенков, это господин Майборода. И еще хотел бы подчеркнуть, есть господин Мармыш, который был главным юристом, на людей которого очень много оформилось тоже активов, принадлежащих „Укрбуду“. И эти три человека ответственны перед инвесторами за то, что должны достроить и за счет каких средств”, - заявил Микитась.

В то же время Майборода в начале декабря разместил на своей странице в социальной сети фото Lamborghini Urus стоимостью 700 000 и подкрепил ее развернутым рассказом о том, куда же ушли деньги инвесторов “Укрбуд Девелопмент”.

“Lamborghini Urus, стоимостью 700 000 долларов. Был первым в Украине. Есть и бронированный Майбах — за 600 000 долларов, есть и Aston Martin — за 300 000. И это простейший пример для ответа на вопрос “куда делись деньги”, — написал Майборода.

По его словам, Микитась активно тратил средства компании.

Майборода продолжил перечень: “Например, дом на Осокорках обошелся в 160 млн гривен. Различной недвижимости для себя он прикупил еще на 500 млн. Любовь к красивым вещам: купить часы за 300 000 долларов или машину за 630 000 евро — легко! Его Lamborghini Urus (с номером года Микитась) был первый в Украине. Одним из самых дорогих увлечений оказалась политика — победа в одних выборах и проигрыш в других стоили больше 300 млн грн Ну, и вишенка на торте — 1,5 млрд (!) гривен было потрачено на покупку различных активов, типа попытки приобретения Проминвестбанка, покупка Теплоэнерго, базы отдыха, различные площадки и непрофильные бизнесы, которые, кроме убытков, ничего не принесли”.

По словам Майбороды, все могло бы быть иначе, если бы действия Микитася не повлекли к тому, что инвесторы прекратили вкладывать деньги.

Сейчас инвесторы “Укрбуд”, по крайней мере те, кто еще не оплатил все 100% стоимости жилья, активно приминяют отсрочки, переносятся уплату на более поздние сроки.

Но во всех бедах инвесторы обвиняют не только владельцев или директора “Укрбуд Девелопмент”, но и компанию “Жилье Капитал”. Именно через эту компанию инвесторы платят деньги, которые идут на строительство объектов. Но пока, опять же со слов инвесторов, возник замкнутый круг: “Укрбуд” не строит из-за того, что “Жилье Капитал” не финансирует, а последнее не финансирует, ведь “Укрбуд” не строит.

Инвесторы отстаивают свои права, как могут. Даже создали петицию-обращение на сайте Президента:

“Уважаемый Владимир Александрович, мы, более 13 000 семей инвесторов из Киева и многих других населенных пунктов Украины, которые приобрели жилье в 26 жилых комплексах Киева, строящихся под эгидой Государственной строительной корпорации ”Укрбуд“, крайне обеспокоены критической ситуацией, что происходит на строительных площадках в течение последних 4-х месяцев, начиная с июля 2019 (приостановление строительства и переноса сроков ввода в эксплуатацию объектов в год и более), неспособностью застройщика выполнять взятые на себя обязательства и имеем подозрение о хищении миллиардов гривен инвесторов с использованием имени государственной корпорации”, - говорится в петиции.

Они также заявляют, что “многократные попытки (письменные запросы и встречи) получить объяснения ситуации от председателя совета директоров ГП ”Укрбуд“ Пелиха Ю.К., директора ООО ”Укрбуд Девелопмент“ Майбороды А.Г., директор ООО” ФК “Житло капитал“ Смелого Е.М. и бенефициара генерального подрядчика ООО ”Северо-украинский строительный альянс“ Якусевич А.Г., были проигнорированы, и нам не было предоставлено правдивых планов по завершению строительства, а обещания корпорации многократно нарушались”.

Что же будет дальше?

Сейчас ситуация зависла в воздухе. Помочь решить проблему с недостроенными жилыми объектами якобы планировал “Интеграл-Буд”. Однако, официальные договоренности пока отсутствуют. Кроме того, этот застройщик имеет ряд требований: получение разрешительной документации на объекты, снятие арестов из этих объектов, подключение их к инженерным коммуникациям и ввода в эксплуатацию по завершению строительства. Однако в настоящее время на согласовании в ГАСК уже находится несколько объектов, ввод в эксплуатацию которых не сосгласовывается.

По мнению экспертов, эта ситуация может снизить доверие к застройщикам.

“В общем, это негативный сигнал для рынка недвижимости, когда падает один из крупнейших застройщиков. Люди станут более осторожными. Произойдет небольшое падение спроса, особенно в маленьких компаниях, которые еще не имеют серьезной репутации. Люди будут с большим опасением нести к ним деньги”, - считает эксперт по недвижимости Денис седаков.

Но украинцы все равно будут покупать жилье, ведь потребность в новом жилье высока.

“Здесь (в ситуации с ”Укрбуд“- ред.) политики больше, чем экономики, и есть большие надежды, что государство не докажет эту ситуацию к негативному сценарию. Может снизиться уровень доверия, несколько уменьшиться количество желающих, но у нас — уникальная страна, поэтому определенные финансовые потоки, которые раньше шли на подобные строительные площадки, перераспределятся на другие, более надежные строительные компании. Итак, как может уменьшиться спрос на первичный рынок, так и стремительно вырасти”, - считает Анатолий Топал.

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