Чи вб'є ситуація довкола "Укрбуд" довіру до первинного ринку житла

“Укрбуд” “Укрбуду” “Укрбуд”

Спершу слід визначитися з термінологією. Йдеться про державну корпорацію “Укрбуд”, яка існує з 1991 року, і яка наразі об’єднує під своїм брендом низку компаній: 18 державних підприємств та 80 приватних. Не всі ці компанії пов’язані між собою напряму, очільники у них різні. “Укрбуд” користувався подібною структурою та залучав до виконання державних замовлень компанії, які фактично входили до його структури. Так сталося, наприклад, у тендері на виконання реконструкції Шулявського мосту, в якому АМКУ побачило змову.

Компанії, що формально працюють під брендом “Укрбуд”, виконували найрізноманітніше будівництво: від зведення житлових будинків до зведення об'єкту “Укриття” на ЧАЕС.

Головним у цьому переліку є приватна “Укрбуд Девелопмент”, до якої, власне, і прикута увага. Належить вона Максимові Микитасю, який з 2010 до 2016 року очолював “Укрбуд”. Нещодавно, щоправда, зі ЗМІ, а пізніше - з відкритих даних, стало відомо, що співвласниками “Укрбуд Девелопмент” стали Євген Дикін и Василь Полєвой. Про яких практично нічого не відомо.

“Укрбуд Девелопмент” виконує житлове будівництво. Наразі в роботі перебуває 25 житлових будинків. Та будівництво зупинене. Чому так сталося?

“Є маленька ремарка, дуже багато недостовірної інформації в Інтернеті, справжнє становище знає обмежене коло людей. У 2017 році представники великих компаній анонсували початок ери поглинань та злиттів. Тому цілком ймовірно, що почалася ера поглинань та злиттів”, — вважає експерт з нерухомості Анатолій Топал.

Винна політика?

Влітку поповзли чутки, що “Укрбуд” призупинив або ж взагалі заморозив будівництво усіх житлових об’єктів. Хтось пов’язував це з тим, що директором “Укрбуд Девелопмент” Олегом Майбородою зацікавилися “органи” у межах розслідування махінацій з житлом для нацгвардійців, який, до речі, у травні вийшов під заставу у 2 млн грн.

А хтось говорив, що керівництво компанії просто збанкрутувало та вивело гроші в “офшори”. До речі, Микитась, який подавав декларацію у 2019 році у зв’язку з політичною діяльністю, вказав себе кінцевим бенефіціаром офшорної “Базерт девелопмент елелпі”.

Офіційної інформації від корпорації “Укрбуд” не було, а Майборода та Микитась давали інформацію, яка діаметрально різнилася: компанію “Укрбуд Девелопмент” то продавали, то ні... Але всі запевняли, що темпи будівництва ростуть, попит стабільний, і всі проекти будуть реалізовані. Водночас, інвестори почали скаржитись на те, що компанія повідомляє їм про перенесення строків завершення будівництва на тривалий термін.

Та інвестор нібито був знайдений — власник Tarantino Family Дмитро Федотенков, з яким були підписані якісь документи. І ось тут ситуація остаточно набула публічного розголосу. Микитась заявив, що втратив всі активи.

“На сьогоднішній день я втратив як власник компанії всі активи. Це пан Федотенков, це пан Майборода. І ще хотів би підкреслити, є пан Мармиш, який був головним юристом, на людей якого дуже багато оформилося теж активів, що належать "Укрбуду". І ці три людини відповідальні перед інвесторами за те, що повинні добудувати і за рахунок яких коштів”, — заявив Микитась.

Водночас Майборода на початку грудня розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі фото Lamborghini Urus вартістю 700 тисяч і підкріпив її розгорнутою розповіддю про те, куди ж пішли гроші інвесторів “Укрбуд Девелопмент”.

“Lamborghini Urus, вартістю 700 000 доларів. Була перша в Україні. Є і броньований Майбах — за 600 тисяч доларів, є і Aston Martin — за 300 000. І це найпростіший приклад для відповіді на питання "куди поділися гроші", — написав Майборода.

За його словами, Микитась активно витрачав кошти компанії.

Майборода продовжив перелік: “Наприклад, будинок на Осокорках обійшовся в 160 млн гривень. Різної нерухомості для себе він прикупив ще на 500 млн. Любов до красивих речей: купити годинник за 300 тисяч доларів або машину за 630 тисяч євро — легко! Його Lamborghini Urus (з номером року народження Микитася) був перший в Україні. Одним з найдорожчих захоплень виявилася політика — перемога в одних виборах і програш в інших коштували більше 300 млн грн! Ну, і вишенька на торті — 1,5 млрд (!) гривень було витрачено на покупку різних активів, типу спроби придбання Промінвестбанку, покупка теплоенерго, бази відпочинку, різні майданчики і непрофільні бізнеси, які, крім збитків, нічого не принесли”.

За словами Майбороди, все могло б бути інакше, якби дії Микитася не призвели до того, що інвестори припинили вкладати гроші.

Наразі інвестори “Укрбуд”, принаймні ті, хто ще не сплатив усі 100% вартості житла, активно беруть відтермінування, переносяться сплату на пізніші строки.

Але в усіх бідах інвестори винуватять не лише власників чи директора “Укрбуд Девелопмент”, а й компанію “Житло Капітал”. Саме через цю компанію інвестори сплачують кошти, які йдуть на будівництво об’єктів. Але наразі, знову ж таки зі слів інвесторів, виникло замкнене коло: “Укрбуд” не будує через те, що “Житло Капітал” не фінансує, а останнє не фінансує, адже “Укрбуд” не будує.

Інвестори відстоюють свої права, як можуть. Навіть створили петицію-звернення на сайті Президента:

“Шановний Володимире Олександровичу, ми, понад 13 000 сімей інвесторів з Києва та багатьох інших населених пунктів України, які придбали житло в 26 житлових комплексах Києва, що будуються під егідою Державної будівельної корпорації "Укрбуд“, вкрай занепокоєні критичною ситуацією, що відбувається на будівельних майданчиках протягом останніх 4-х місяців, починаючи з липня 2019 року (призупинення будівництва та перенесення строків введення в експлуатацію об’єктів на рік і більше), неспроможністю забудовника виконувати взяті на себе зобов’язання, та маємо підозру про розкрадання мільярдів гривень інвесторів з використанням імені державної корпорації”, — йдеться у петиції.

Вони також заявляють, що “багаторазові спроби (письмові запити та зустрічі) отримати пояснення ситуації від голови ради директорів ДП “Укрбуд” Пелиха Ю.К., директора ТОВ “Укрбуд Девелопмент” Майбороди О.Г., директора ТОВ “ФК "Житло-Капітал“ Смілого Є.М. та бенефіціара генерального підрядника ТОВ "Північно-український будівельний альянс“ Якусевича А.Г., були проігноровані, та нам не було надано правдивих планів із завершення будівництва, а обіцянки корпорації багаторазово порушувались”.

Що ж буде далі?

Наразі ситуація зависла у повітрі. Допомогти вирішити проблему з недобудованими житловими об’єктами нібито планував “Інтергал-Буд”. Однак, офіційні домовленості наразі відсутні. Окрім того, цей забудовник має низку вимог: отримання дозвільної документації на об’єкти, зняття арештів з цих об’єктів, підключення їх до інженерних комунікацій та введення в експлуатацію по завершенню будівництва. Однак наразі на погодженні в ДАБІ вже перебуває кілька об’єктів, введення в експлуатацію яких не погоджується.

На думку експертів, ця ситуація може знизити довіру до забудовників.

“Загалом, це негативний сигнал для ринку нерухомості, коли падає один із найбільших забудовників. Люди стануть більш обережними. Відбудеться невелике падіння попиту, особливо у маленьких компаніях, які ще не мають серйозної репутації. Люди будуть з більшим побоюванням нести до них гроші”, — вважає експерт з нерухомості Денис Седаков.

Але українці все одно купуватимуть житло, адже потреба у новому житлі висока.

“Тут (у ситуації з "Укрбуд“ — ред.) політики більше, ніж економіки, і є великі надії, що держава не доведе цю ситуацію до негативного сценарію. Може знизитися рівень довіри, дещо зменшитися кількість охочих, але у нас - унікальна країна, тому певні фінансові потоки, які раніше йшли на подібні будівельні майданчики, перерозподіляться на інші, більш надійні будівельні компанії. Отже, як може зменшитися попит на первинний ринок, так і стрімко зрости”, — вважає Анатолій Топал.