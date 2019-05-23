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Афера з майном Нацгвардії: САП оскаржено розмір застави директору "Укрбуду"

Афера з майном Нацгвардії: САП оскаржено розмір застави директору "Укрбуду"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржено суму визначеної для внесення застави стосовно оцінювача Аліси Гринчук, яка підозрюється у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії та директора “Укрбуд Девелопмент” Олега Майбороди. Про це повідомляє прес-служба САП, передає УНН.

Як повідомляється, 17 травня 2019 року слідчим суддею Солом’янського районного суду м. Києва відмовлено в задоволені клопотання детектива НАБУ про застосування стосовно директора будівельної компанії та оцінювача запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 75 млн грн та 7 млн грн. Слідчим суддею до підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді застави розміром 2 млн та 1,5 млн грн відповідно.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, прокурорами САП оскаржено вищезазначені міри запобіжних заходів до Київського апеляційного суду. Підставою для оскарження рішення суду першої інстанції стало зокрема те, що розмір застави, застосованого до директора будівельної компанії (Олега Майбороди - ред.) явно не відповідає його матеріальному становищу, оскільки вартість лише одного належного йому автомобіля складає приблизно 10 млн грн.

Зазначається, що розгляд апеляційної скарги прокурора на рішення Солом’янського суду м. Києва про відмову в застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно директора будівельної компанії відбудеться 24 травня 2019 року о 09:30 в приміщенні Київського апеляційного суду за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2А.

Раніше УНН повідомляв, що Гендиректор “Укрбуд Девелопмент” Олег Майборода, який підозрюється у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, сплатив заставу.

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