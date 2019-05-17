Афера з майном Нацгвардії: суд визначив розмір застави гендиректору
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Солом’янський районний суду Києва обрав запобіжний захід гендиректору “Укрбуд Девелопмент” Олегу Майбороді, який підозрюється у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, у вигляді внесення застави у 2 млн грн. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі САП.
Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід гендиректору “Укрбуд Девелопмент” Олегу Майбороді, у вигляді застави у 2 млн грн.
Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили трьом особам про підозру у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн.
Як повідомляв УНН, Солом’янський районний суду Києва обрав запобіжний захід колишньому командувачу Національної гвардії України Юрію Аллерову, який підозрюється у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в 4,8 млн грн.