Екс-командувачу Нацгвардії обрали запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Солом’янський районний суду Києва обрав запобіжний захід колишньому командувачу Національної гвардії України Юрію Аллерову, який підозрюється у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в 4,8 млн грн, передає УНН.
"Слідчий суддя ухвалити клопотання частково, застосувати до підозрюваного Юрія Аллерова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб до 12 липня 2019 року… строк тримання відраховувати від 14 травня, розмір застави визначити... в сумі 4,8 млн грн", - сказала суддя.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро заявило про затримання екс-командувача Національної гвардії України, посаду якого донедавна займав Юрій Аллеров. Разом із ним через корупційну схему з нерухомістю затримали ще двох людей.
Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили трьом особам про підозру у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн.