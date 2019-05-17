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7 марта, 13:58 • 93548 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111600 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137739 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144649 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130143 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-командующему Нацгвардии избрали меру пресечения

Экс-командующему Нацгвардии избрали меру пресечения

Киев  •  УНН

 • 13454 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему командующему Национальной гвардии Украины Юрию Аллерову, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4,8 млн грн, передает УНН.

"Следственный судья принять ходатайство частично, применить к подозреваемому Юрия Аллерова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток до 12 июля 2019... срок содержания отсчитывать от 14 мая, размер залога определить... в сумме 4,8 млн грн", - сказала судья.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро заявило о задержании экс-командующего Национальной гвардии Украины, должность которого до недавнего времени занимал Юрий Аллеров. Вместе с ним из-за коррупционной схемы с недвижимостью задержали еще двух человек.

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили трем лицам о подозрении в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 млн.

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