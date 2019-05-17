Экс-командующему Нацгвардии избрали меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему командующему Национальной гвардии Украины Юрию Аллерову, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4,8 млн грн, передает УНН.
"Следственный судья принять ходатайство частично, применить к подозреваемому Юрия Аллерова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток до 12 июля 2019... срок содержания отсчитывать от 14 мая, размер залога определить... в сумме 4,8 млн грн", - сказала судья.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро заявило о задержании экс-командующего Национальной гвардии Украины, должность которого до недавнего времени занимал Юрий Аллеров. Вместе с ним из-за коррупционной схемы с недвижимостью задержали еще двух человек.
Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили трем лицам о подозрении в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 млн.