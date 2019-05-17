Афера с имуществом Нацгвардии: суд определил размер залога гендиректору

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения гендиректору "Укрбуд Девелопмент" Олегу Майбороде в виде залога в 2 млн грн.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили трем лицам о подозрение в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 млн.



Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему командующему Национальной гвардии Украины Юрию Аллерову, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4,8 млн грн.



