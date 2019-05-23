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Афера с имуществом Нацгвардии: САП обжаловано размер залога директору "Укрбуда"

Киев  •  УНН

 • 13706 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловано сумму определенной для внесения залога в отношении оценщика Алисы Гринчук, которая подозревается в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии и директора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороды. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Как сообщается, 17 мая 2019 следственным судьей Соломенского районного суда г. Киева отказано в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о применении в отношении директора строительной компании и оценщика меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн и 7 млн грн. Следственным судьей к подозреваемым применена мера пресечения в виде залога в размере 2 млн и 1,5 млн грн соответственно.

Не соглашаясь с принятым решением, прокурорами САП обжаловано вышеупомянутые меры пресечения в Киевский апелляционный суд. Основанием для обжалования решения суда первой инстанции стало частности то, что размер залога, примененного к директору строительной компании (Олега Майбороды - ред.) явно не соответствует его материальному положению, поскольку стоимость только одного принадлежащего ему автомобиля составляет примерно 10 млн грн.

Отмечается, что рассмотрение апелляционной жалобы прокурора на решение Соломенского суда Киева об отказе в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении директора строительной компании состоится 24 мая 2019 в 09:30 в помещении Киевского апелляционного суда по адресу: г. Киев, ул. Соломенская, 2А.

Ранее УНН сообщал, что Гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, оплатил залог.

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