Вернется ли “скифское золото”: в суде Амстердама ответили на главные вопросы

Сколько времени есть у сторон для подачи апелляции?

По данным Апелляционного суда, апелляция в Верховный суд Нидерландов должна быть подана в течение 3 месяцев.

В случае отсутствия апелляции, каков крайний срок исполнения решения Апелляционного суда?

По гражданским делам решение, вынесенное голландским судом, может быть приведено в исполнение в Нидерландах после того, как судебный пристав вручит проигравшей стороне специально заверенную копию решения (статья 430 (3) Гражданского процессуального кодекса Нидерландов).

Как правило, в стране срок исковой давности для исполнения (гражданского) судебного решения в двадцать лет (статья 3: 324 (1) Гражданского кодекса).

Кто является исполнителем судебного решения по данному делу?

По данным суда, как правило, инициативу берет на себя выигравшая сторона, получившая вступившее в законную силу судебное решение. Она может уполномочить для этого судебного пристава (статья 434 Гражданского процессуального кодекса).

Контекст

26 октября апелляционный суд в Амстердаме — после 7 лет рассмотрения дела в судебных инстанциях — принял решение о “скифском золоте” в пользу Украины.

В то же время, согласно решению, стороны все еще могут подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов.

Накануне в РФ заявили, что кассационная жалоба российской стороны в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по “скифскому золоту” будет подана в ближайшее время.

Добавим

Скифское золото — коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки “Крым: золото и секреты Черного моря”, которая проходила с февраля по август 2014 года в Музее Аллард Пирсона в Амстердаме.

Неопределенная ситуация с ней возникла после оккупации Москвой украинского Крыма в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили музеи оккупированного Крыма и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Аллард Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.