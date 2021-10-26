В России не довольны нидерландскими юристами и хотят оспорить решение суда Амстердама по "скифскому золоту"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Кассационная жалоба российской стороны в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по “скифскому золоту” будет подана в ближайшее время. Об этом заявил заместитель руководителя так называемой “рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ” Александр Молохов российскому агентству ТАСС, пишет УНН.
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"Я думаю, что в самое ближайшее время будет подана кассационная жалоба в Верховный суд Нидерландов с тем, чтобы приостановить исполнение этого решения... Работает команда голландских юристов", - сказал он.
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Молохов заявил, что не удовлетворен работой юристов.
"Считаю, что надо менять эту команду. У меня есть определенные претензии к их работе. Наша рабочая группа давала предложения по этому поводу и в Минкульт, и в Минюст, но, к сожалению, нас никто не послушал", - отметил он.
Контекст
Сегодня апелляционный суд в Амстердаме — после 7 лет рассмотрения дела в судебных инстанциях — принял решение о “скифском золоте” в пользу Украины.
В то же время, согласно решению, стороны все еще могут подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов.
Добавим
Скифское золото - коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", которая проходила с февраля по август 2014 года в Музее Аллард Пирсона в Амстердаме.
Неопределенная ситуация с ней возникла после оккупации Москвой украинского Крыма в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили музеи оккупированного Крыма и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Аллард Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.