У Росії незадоволені нідерландськими юристами і хочуть оскаржити рішення суду Амстердама щодо "скіфського золота"

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"Я думаю, що найближчим часом буде подано касаційну скаргу до Верховного суду Нідерландів для того, щоб призупинити виконання цього рішення... Працює команда голландських юристів", - сказав він.

Деталі

Молохов заявив, що незадоволений роботою юристів.

"Вважаю, що треба змінювати цю команду. У мене є певні претензії до їхньої роботи. Наша робоча група давала пропозиції щодо цього і до Мінкульту, і до Мін'юсту, але, на жаль, нас ніхто не послухав", - зазначив він.

Контекст

Сьогодні апеляційний суд в Амстердамі після 7 років розгляду справи в судових інстанціях прийняв рішення про “скіфське золото” на користь України.

Водночас, згідно з рішенням, сторони все ще можуть подати апеляцію до Верховного суду Нідерландів.

Додамо

Скіфське золото - колекція з понад 2 тис. предметів, які використовувалися для оформлення виставки "Крим: золото та секрети Чорного моря", що проходила з лютого до серпня 2014 року в Музеї Аллард Пірсона в Амстердамі.

Невизначена ситуація з нею виникла після окупації Москвою українського Криму у березні 2014 року. Свої права на експонати, вивезені з півострова, заявили музеї окупованого Криму та України. У зв'язку з цим Університет Амстердама, який займається роботою Музею Аллард Пірсона, призупинив процедуру передачі цінностей до досягнення домовленості між сторонами або вирішення питання в юридичному порядку.