У Росії незадоволені нідерландськими юристами і хочуть оскаржити рішення суду Амстердама щодо "скіфського золота"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Касаційну скаргу російської сторони до Верховного суду Нідерландів на рішення суду Амстердама щодо “скіфського золота” буде подано найближчим часом. Про це заявив заступник керівника так званої "робочої групи з міжнародно-правових питань при постпредстві Криму за президента РФ" Олександр Молохов російському ТАСС , пише УНН.
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"Я думаю, що найближчим часом буде подано касаційну скаргу до Верховного суду Нідерландів для того, щоб призупинити виконання цього рішення... Працює команда голландських юристів", - сказав він.
Деталі
Молохов заявив, що незадоволений роботою юристів.
"Вважаю, що треба змінювати цю команду. У мене є певні претензії до їхньої роботи. Наша робоча група давала пропозиції щодо цього і до Мінкульту, і до Мін'юсту, але, на жаль, нас ніхто не послухав", - зазначив він.
Контекст
Сьогодні апеляційний суд в Амстердамі після 7 років розгляду справи в судових інстанціях прийняв рішення про “скіфське золото” на користь України.
Водночас, згідно з рішенням, сторони все ще можуть подати апеляцію до Верховного суду Нідерландів.
Додамо
Скіфське золото - колекція з понад 2 тис. предметів, які використовувалися для оформлення виставки "Крим: золото та секрети Чорного моря", що проходила з лютого до серпня 2014 року в Музеї Аллард Пірсона в Амстердамі.
Невизначена ситуація з нею виникла після окупації Москвою українського Криму у березні 2014 року. Свої права на експонати, вивезені з півострова, заявили музеї окупованого Криму та України. У зв'язку з цим Університет Амстердама, який займається роботою Музею Аллард Пірсона, призупинив процедуру передачі цінностей до досягнення домовленості між сторонами або вирішення питання в юридичному порядку.