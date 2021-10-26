"Скифское золото": стороны все еще могут оспорить решение
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Апелляционный суд Нидерландов принял решение о возвращении Украине “скифского золота”, которое на данный момент содержится в музее Алана Пирсона. Решение является окончательным в данной инстанции, однако может быть оспорено, сказано в релизе по итогам сегодняшнего судебного заседания, пишет УНН.
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“Апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона (APM) должен передать „Сокровища Крыма“ украинскому государству... Это окончательное решение по апелляции, поданной на решение Окружного суда Амстердама от 14 декабря 2016 года”, — говорится в релизе.
При этом отмечается, что “стороны имеют право подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов”.
Детали
Отмечается, что ранее Окружной суд Амстердама также удовлетворил иск украинского государства, но сделал это по другим основаниям, чем Апелляционный суд.
Так, окружной суд постановил, что сокровища должны быть переданы украинскому государству в соответствии с нидерландским Законом о наследии. Апелляционный суд же основывался на нормах украинского законодательства.
Сообщается, что музей должен “передать крымские сокровища украинскому государству на хранение до стабилизации ситуации в Крыму”.
Контекст
Сегодня апелляционный суд в Амстердаме — после 7 лет рассмотрения дела в судебных инстанциях — принял решение о “скифском золоте” в пользу Украины.