"Скіфське золото": сторони все ще можуть оскаржити рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Апеляційний суд Нідерландів ухвалив рішення про повернення Україні “скіфського золота”, яке на даний момент міститься в музеї Алана Пірсона. Рішення є остаточним у цій інстанції, проте може бути оскаржене, сказано у релізі за підсумками сьогоднішнього судового засідання, пише УНН.
Цитата
“Апеляційний суд Амстердама ухвалив, що Музей Алларда Пірсона (APM) повинен передати „Скарби Криму“ українській державі... Це остаточне рішення щодо апеляції, поданої на рішення Окружного суду Амстердама від 14 грудня 2016 року”, — йдеться у релізі.
При цьому зазначається, що сторони мають право подати апеляцію до Верховного суду Нідерландів.
Деталі
Зазначається, що раніше Окружний суд Амстердама також задовольнив позов української держави, але зробив це з інших підстав, аніж Апеляційний суд.
Так, окружний суд ухвалив, що скарби мають бути передані українській державі відповідно до нідерландського Закону про спадщину. Апеляційний суд ґрунтувався на нормах українського законодавства.
Повідомляється, що музей має “передати кримські скарби українській державі на зберігання до стабілізації ситуації у Криму”.
Контекст
Сьогодні апеляційний суд в Амстердамі після 7 років розгляду справи в судових інстанціях прийняв рішення про “скіфське золото” на користь України.